為迎接雙12購物檔期，除了電商平台卯足全力釋出瘋狂購物優惠外，不少品牌也都跟上此潮流，宣布相關優惠活動，消費者們的三倍券還沒有花完嗎？或是還有購物計畫還沒有完成的嗎？快看看以下優惠有沒有觸動你心！

華為

為迎接十二月贈禮旺季，華為品牌於12月1日 (二) – 12月31日 (四) 舉辦「華為歲末狂歡慶」活動，包括筆電（HUAWEI MateBook D14/D15，優惠價只要$19,990元，加贈HUAWEI WATCH FIT一支，贈品建議售價 $3,490元）、穿戴、音頻類產品，全通路皆有眾多優惠與好禮。

另規劃華為品牌店獨家優惠，旗艦筆電HUAWEI MateBook X Pro推薦價 $64,900，加贈最新上市的智慧音箱 HUAWEI Sound X (建議售價 $8,990元) 及HUAWEI WATCH GT2 Pro (建議售價 $9,490元)，讓消費者一次把旗艦產品通通帶回家！

Sony Mobile

聖誕節即將到來，Sony Mobile推出Xperia聖誕感恩獻禮活動！即日起至2020年12月31日止，於Sony Mobile行動通訊專賣店購買Xperia 1 II，可享3,000元配件購物金，持振興券購機加碼再折2,000元；其中Xperia 1 II羽白色，專屬加碼購機再送Sony無線入耳式耳機WI-XB400 (市價1,690元)！購買Xperia 5 II，即可享1,500元配件購物金，持振興券購機加碼再折2,000元，上網登錄再送Sony防水藍牙喇叭SRS-XB12 (市價2,090元)！凡購買5G旗艦手機Xperia 1 II或Xperia 5 II，再贈Xperia兩用後背包、Xperia溫度保溫瓶。

Sony Mobile攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等台灣三大電信業者，推出年末感恩回饋送禮活動。即日起至2021/1/3(日) 止，至中華電信門市購買Xperia 1 II，上網完成登錄即贈Sony防水藍牙喇叭SRS-XB12 (市價2,090元)；購買Xperia 5 II，上網完成登錄即贈Sony無線入耳式耳機WI-XB400 (市價1,690元)。即日起至2020/12/31(四)止至台灣大哥大門市，搭配指定5G資費方案購入台灣大哥大獨賣Xperia 1 II鏡湖綠－高效升級版，獨家加碼送PS4無線搖桿組(內含PS4 Dualshock 4 無線控制器及專屬手機連接架)。即日起至2020/12/31(四)止，至遠傳電信門市購買Xperia 1 II，即贈Sony可攜式藍牙喇叭SRS-XB01 (市價1,090元) ，現場加碼再贈送888元配件購物金！

中華電信

迎接溫馨聖誕，中華電信今(1)日推出「聖誕飆5G驚喜看這禮」方案，包裝多款獨家機型，加碼贈送3C聖誕好禮，包括獨家ASUS ZenFone 7 Pro 256G，送NuForce BE Free6真無線藍牙耳機(價值3,290元)；獨家Sony Xperia 5 II「瑰蜜粉」，贈Sony無線入耳式耳機WI-XB400(價值1,690元)；Samsung Galaxy S20 FE 128G，年底前送10,000mAH雙向閃電快充行動電源(價值990元)！

為寵愛果粉，申辦精采5G購機方案，月繳1,399元(30個月)，iPhone 12 (128GB) 只要12,900元、iPhone 12 Pro Max(128GB)專案價22,300元，上述新機搭Apple Watch Series 6合購，再享最高折價2,000元；亦可再享「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元，還可參加「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」抽獎活動，就有機會再獲得一部最搶手的iPhone新機。

台灣大寬頻

即日起，凡新申辦台灣大寬頻120M(含)以上光纖上網指定方案，每月只要699元起，再享智慧好禮3選1，包括Google Nest Mini智慧音箱、Mesh WiFi子機、或Uniigym體感健身課程一年，在家輕鬆體驗智慧生活。再享免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器、送機上盒myVideo豪華月租超過20,000部影劇作品2年看到飽。選擇Uniigym的用戶，再送高畫質網路攝影機帶回家；若申辦含數位有線電視之光纖上網方案，加碼免費送HBO GO 3個月！

台灣大寬頻網路門市針對年終購物盛典「雙12」祭出好康限時優惠，凡新申辦200M(含)以上光纖上網指定方案，每月只要749元起，不僅免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，還能把Google Nest Mini智慧音箱帶回家；此外，12月底前透過網路門市申辦，立即送momo幣2,000元，還有機會加碼抽中momo幣10,000元。

宏碁

迎接雙12購物節，宏碁全新搭載第11代Intel Core處理器系列的輕薄產品全線到位，包含Swift 5、Swift 3及Aspire 5，兼具時尚、輕薄及長效電力特色，超過十款供選擇；購買任一款搭載第11代Intel Core 處理器之Swift 3/5系列筆電，送Type-C Hub (市價: 1,990元)；購買任一款搭載第11代Intel Core 處理器之Aspire 5系列筆電，送Acer Day藍牙喇叭 (市價: 890元)；購買搭載第10代Intel® Core™ 處理器Predator桌機/筆電，送Predator RGB 滑鼠墊 (市價: 2,490元)。12/1至1/3止購買任一款搭載Intel Core 系列Acer桌機/筆電，還可周周抽iPhone12。

Dyson

雙12購物節即將到來，Dyson線上商城2020年12月1日至2020年12月14日限時推出多項獨家優惠，包含單日限量破盤商品，且12/1-12/8、12/9-12/14推出兩個優惠檔期。

單日破盤商品包含12/2 Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇 (銀白色)打6折優惠價$8,999、12/9 Dyson Airwrap造型器 Smooth + Control打76折，現省4千優惠價$12,600。

12/1-12/8首波優惠包含Dyson 360 Heurist智能吸塵機器人+ Dyson V7 Mattress 手持式吸塵器直接67折、Dyson Pure Hot+Cool 三合一涼暖空氣清淨機HP00 (銀白色)63折等優惠；12/9-12/14第二波優惠則包含Dyson Pure Cool Cryptomic二合一涼風智慧空氣清淨機 TP06(白金/黑銅)8折、新一代 Dyson V11 Fluffy+(獨家型號附收納架)78折等優惠，詳情可至Dysonvu線上商城進一步了解。

(科技)