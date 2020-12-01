中影子公司中影八德受政府委託經營「中台灣影視基地」，中影欲投資1億元資金，但因被認定是國民黨附隨組織，黨產會要求中影八德須設專戶「專款專用」，動支時須提出申請。中影不服提告，但台北高等行政法院認為原處分合法，判中影敗訴，可上訴。

中影被黨產會認定為國民黨附隨組織後，動支資金必須提出申請。中影2019年1月4日為投資子公司中影八德，申請動撥彰化商銀信用借款1億元，黨產會雖然准許，但附款要求中影八德須設立專戶專款專用，每月提供金流明細備查，支出前也須發函申請，獲准才能動支。

中影不服，申請復查也遭駁回，提告主張中影八德不是國民黨附隨組織，且1億元借款是中影以信用取得，並非不當黨產，不必向黨產會申報、申請許可動支，請求撤銷原處分。

北高行認為，為確保中影借款轉貸中影八德，避免遭人為侵吞或挪用，導致被變相掏空，或被推定為不當財產，附加要求確能達到黨產會許可中影借款處分目的，該條件並非出於無關聯性考量，也不至於太難履行，遂認定原處分不違法。

(中時 )