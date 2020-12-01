國民黨立委蔣萬安今天質詢行政院長蘇貞昌，提到自己兩週前到屏東，去看豬農，被蘇貞昌反問，去的是哪家豬場？蔣萬安為保護豬場強調不能說，卻被綠媒帶風向稱蔣萬安語塞，「金童不堪一擊」，蔣萬安辦公室為此，特別公布蔣萬安訪視屏東豬農影片，打臉蘇貞昌與綠媒。

蔣萬安質詢萊豬議題時，提到自己去屏東訪視豬農，蘇貞昌反問，「你看哪一家？」，蔣萬安說不能說，讓蘇貞昌笑回，「啊，你就是這樣」，蔣萬安表示，不能說的理由是豬農怕被「查水表」，蘇貞昌則表示，「你這就是不懂，屏東豬農我非常熟，他們都非常支持我們。上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸，我可以告訴你名字， 信功豬肉。」

民進黨立委趙天麟說，「難怪國民黨不敢站上質詢台，金童再次不堪一擊」，台灣基進立委陳柏惟也說，「你有沒有去我不知道，反正我是真的有去。」

蔣萬安辦公室也公布之前臉書上的影片，蔣萬安真的實地到屏東拜訪豬農，還去看了養豬的地方。蔣萬安說，當時豬農朋友說明萊克多巴胺對豬隻所產生的情緒影響，並提到如果發育中的孩童食用含有萊劑的豬肉，亦會對健康產生負面影響。萊豬進口不僅會造成對養豬產業的衝擊，更會傷害人民的健康。

(中時 )