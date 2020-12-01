前行政院發言人丁怡銘因錯指牛肉麵業者使用含萊克多巴胺美牛當狼狽引咎辭職，市議員王浩宇近日又稱，家樂福的飼穀飼料美國無骨牛小排「有瘦肉精」，家樂福官方臉書貼出SGS檢驗報告自清零檢出，罷王總部稱王此舉造成社會恐慌，涉嫌違反食安法及社維法，已中壢警分局報案舉發。

對此，王浩宇強調，送檢的美牛只要符合進口標準都很安全，但家樂福不能送驗一種就主張所有美國牛肉都不含萊劑，應該要與消費者說明清楚。

他已將稱家樂福販售「含瘦肉精」美國無骨牛小排的文章刪除，並引述媒體報導，家樂福美牛最近一次的實驗室檢驗結果「未檢出」；家樂福官方臉書發表「重大聲明」回應，「美國牛肉進口皆依國家規定，且須經海關報驗程序合格始能進口；本公司更採定期抽驗方式進行管控，近期抽檢結果瘦肉精均為未檢出，相關抽檢報告公布於網站」，並秀出SGS檢驗報告。

罷王總部發起人唐平榮指出，丁怡銘因失言辭職下台，也到台北市中正一分局進行偵訊。王浩宇又在沒有證據之下宣稱美牛全是萊牛，還加碼指家樂福賣場牛肉有瘦肉精，影響範圍更大更廣，不少消費者恐慌要到賣場退貨，造成業者困擾，無法容忍肆無忌憚未經查證胡亂發言，才會赴派出所報案舉發。

王浩宇強調，希望讓消費者清楚知道，「萊克多巴胺」是美牛養殖過程中一種飼料添加劑，代謝的速度非常迅速，基本上是非常安全的，就像種菜時噴農業，過陣子就會自然分解一樣。民進黨有責任把事情解釋講清楚，否則只會一再被政治操作。

謙聖國際法律事務所主持律師王聖傑表示，議員於網路上散布不實謠言之行為，恐觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

此外，嚴重者恐觸犯刑法第313條加重妨害名譽及信用罪散布流言或以詐術損害他人之信用者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科20萬元以下罰金。以網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，得加重其刑至2分之1。」此處所謂妨害「信用」，包括支付能力、支付意思、產品之品質、售後服務以及經營方針等一切履行經濟上義務之評價。

(中時 )