敬陪末座！ 施政滿意、幸福指數 高雄皆六都倒數第一

今有一智庫公布高雄市長陳其邁上任百日的市政滿意度民調，結果顯示高達69.3%市民對陳其邁的施政感到滿意。

綜合媒體報導，國策研究院文教基金會今公布陳其邁施政滿意度調查結果，高達69.3%的高雄市民滿意陳其邁從8月中上任以來的表現，不滿意的高雄市民為20.2％。其中，高達71.2%的市民對高雄的全國24小時的托育服務感到滿意。

國策研究院執行長郭育仁認為，「這份民調代表高雄市民對陳其邁團隊的認同」。中華亞太菁英交流協會王智盛秘書長指出，高雄目前藍綠對立還是非常嚴重，但陳其邁能拿到近七成的滿意度，這是非常不容易的事。

本次民調由國策研究院文教基金會委託大社會民調中心，於109年11月25日至26日期間調查，成功訪問1074位年滿20歲以上的高雄市民，信心水準為95％，抽樣誤差約 ± 2.99%。

對於陳其邁就職百日成績，民進黨給了85分、無黨團結聯盟給60分，國民黨則認為不及格。國民黨團總召蔡武宏認為，這100天來高雄發生很多事情，例如萊豬、輕軌爭議、工業管線問題等，市府團隊表現完全脫線和不及格。

(中時新聞網)