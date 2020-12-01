嬰兒室每床都配備有獨立攝像鏡頭，讓媽媽及醫護人員可密切關注寶寶。(曹婷婷攝)

台灣每年新生兒跌破17萬人，少子化嚴峻，奇美醫學中心每年新生兒少了千餘名，「孩子愈少愈寶貝」，有感產後母嬰照護需求增加，奇美醫學中心逆向操作，全新打造醫療照護級產後護理之家，29床配置25名護理人員，剛開幕已有6對母嬰入住，預約更已經排到明年中。

奇美產後護理之家1日開幕，奇美集團董事長廖錦祥說，社會結構改變且以小家庭居多，奇美醫院很早就打算針對產後服務這個區塊提供更優質服務，隨著社會需求大，也不應該再拖延，蓋一個好的產後護理月子中心讓母嬰享受好環境、接受醫護好好照顧，母親、嬰兒都能住得安全舒適。

奇美醫學中心院長邱仲慶說，全台1年新生兒從40萬人掉到現在跌破20萬人，少子化趨於嚴峻，但反過來說，孩子生愈少，每一個都是的寶貝，時下一般家庭無法依循傳統方式做月子，做月子市場需求高，奇美醫學中心從產檢、生產到產後一條龍照料，坊間診所也有不少提供類似服務，但在醫學中心萬一遇到生產過程或產後的特殊狀況，較能提供周延服務。

邱仲慶說，奇美產後護理之家原為院方中醫種植草藥的園區，去年1月動工改建為產後護理之家，全棟採用環保綠建材，今年9月完工。鑒於產後母嬰照護需求增加，且高危險性妊娠產婦更需要由專業人員協助照料，奇美醫學中心看到文化與跨世代需求，結合中、西醫療照顧，強化母嬰健康。

護理之家主任張愷芳表示，曾遇過生下特殊狀況孩子的產婦，產後極需專業人員照料，受限醫院沒有產後護理之家，坊間月子中心也不樂見收治，產婦雖能透過住院方式留院，但畢竟是病房，無法好好坐月子，如今則可做到無縫接軌。

包括提供婦產科醫療照護、中醫調理、營養科搭配中醫食療飲食、復健科的產後體能復原及護理人員24小時照護；新生兒則可在兒科醫療團隊及24小時護理人員專業照護下，產後婦女可以放心作月子，新生兒交給專業照顧。

張愷芳表示，為守護母嬰居住健康，全棟採用環保綠建材，德國柏恩實木地板健康環保零甲醛，且增加防水隔音墊結合抗壓性和彈性，可將高音頻率轉換為較低頻率的聲音，大大增加房間的寧靜與舒適度；通風空間設計且各住房獨立空調系統，讓產婦入住期間享受溫馨不拘束的舒適感。

奇美產後護理之家今天開幕，左為院長邱仲慶，右為產後護理之家主任張愷芳。(曹婷婷攝)

奇美醫學中心打造奇美產後護理之家，今天開幕。(曹婷婷攝)

(中時 )