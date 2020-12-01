苗栗縣北橫公路最後一段斗坪至三灣間路段，即將在年底完工通車，預期通車後將有大批車流由此往來南庄、三灣等地區，苗栗縣警局為確保行車安全，將在水源路、正興路口設置固定式超速照相設備，另台13線頭屋段也同樣增設固定式超速照相，警方請民眾確實保持車速，以免超速違規受罰。

聯通頭份與三灣、南庄地區的北橫公路，最後一段斗坪所至三灣間路段，將在年底啟用通車，由於三灣、南庄是旅客出遊的熱門景點，苗栗縣警局預估北橫公路全線通路後，車流量將大幅增加，尤其是例假日期間。

苗栗縣警局為強化新北橫公路行車安全，防制超速造成事故發生，因而在頭份市正興路與水源路口，建置固定式測速，速限設定為50公里，另外還有闖紅燈照相功能。

另外，苗栗縣台13線頭屋路段，因有國道1號頭屋交流道匯入，車流量大，且進入頭屋市區屬下坡路段，車速較快，常發生交通事故，為保障用路人安全，落實速度管理，縣警局將在頭屋鄉台13線24.2公里處南下車道，建置固定式測速及闖紅燈照相，限速同為50公里。

苗栗縣警局表示，這2處超速及闖紅燈照相，將自109年12月1日至12月31日止為宣導期，110年1月1日起開始正式執法，請用路人特別注意速限及闖越紅燈，以免違規受罰。

(中時 )