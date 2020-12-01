法官認為黃女燃燒廢棄物，有責任監督現場，確保火苗確實撲滅，無復燃可能，竟疏未注意，失火燒毀鄰居住宅，造成林男與其母受有身體上之傷害，程度非輕，依過失傷害判處拘役50天。(吳建輝攝)

彰化1名黃姓女子，今年6月在自宅後方燃燒廢棄物，燃燒完畢後用水澆熄，便離開現場，但因燃燒附近有樹木，黃女又未注意當時火源並未完全撲滅，風勢加上風向，讓廢棄物復燃，延燒到隔壁林姓鄰居家中，造成林姓鄰居與其母親，受有2、3度燒燙傷，事後黃女遭彰化地院，依過失傷害判處拘役50天。

判決書指出，黃女今年6月28日上午，在自家住宅後方空地，燃燒大量的廢棄物，原本以為覆水澆熄，沒有再次確認有無復燃可能，就逕自離去，當天因為風勢與風向關係，讓未完全撲滅的廢棄物，先是延燒到後方樹木，在延燒到林男與母親所居住的鐵皮住宅。

因鐵皮屋內堆放家具，持續悶燒造成主要結構喪失效用，讓鐵皮屋幾乎倒塌，當時在屋內的林男與母親，在逃生的過程中，還被火燒傷，林男左腳、手臂及頭皮、背部等2至3度燒燙燒，林男母親則是左上臂、右前臂受到2至3度燒燙傷，還在逃離火場的時候跌倒，造成左側髕骨骨折等傷害。

法官審理時，認為黃女燃燒廢棄物，有責任監督現場，確保火苗確實撲滅，無復燃可能，竟疏未注意，失火燒毀鄰居住宅，造成林男與其母受有身體上之傷害，程度非輕，考量黃女犯後未積極賠償被害人，暨其為中低收入，僅有其1人有收入，且需撫養4名子女等情況，判處其刑，可上訴。

(中時 )