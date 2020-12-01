知本溼地光電案爭議，卡大地布部落認為台東市公所召集的諮商同意投票有諸多瑕疵，經濟部卻仍核發籌設許可，侵害部落意願與自主性，向台北高等行政法院聲請停止執行，合議庭上月30日裁准，可抗告。

協助部落打訴訟的環境權保障基金會今在臉書上表示，政府機關接下來不得為任何行政程序的進行，包括原本預定在內政部進行的土地變更審查也將停止，這是難得的法院裁定，對於原住民族的主權及文化權均有一定的意義，司法權對於原住民族有認識理解才會做出這麼溫柔有力的裁定，司法院有原民專庭的設立真是太好了！

知本溼地是卡大地布部落的傳統領域，祖先早在17世紀就生活於此，台東縣政府1985年選定此地開發「知本綜合遊樂區」，預計興建「台灣迪士尼樂園」，卻因土地、財務糾紛陷入纏訟，遲遲沒有下文。

2016年底，縣府改變計畫要興建棒壘球場，2017年又為了因應中央推行的綠能政策，打算發展太陽能專區，2019年6月1日舉辦諮商同意會議投票，卡大地布部落以187票贊成、173票反對通過。盛力能源股份有限公司得標後，今年2月向經濟部申請籌設許可獲准，接續申請用地變更和施工許可。

部落領袖林茂盛今年6月24日率族人北上開庭時，在北高行外開記者會表示，諮商同意程序是一場不公平的會議，部落已提「決議無效」訴訟，希望先解決爭議，再談後續開發，但廠商未停下腳步，國家也不願意面對程序瑕疵，只好聲請停止執行。

法扶律師謝孟羽則說，諮商同意程序充斥許多重大瑕疵，牴觸《原基法》「自由事前知情同意(FPIC)原則」，且不只投票權人數一變再變，現行家戶代表投票機制，是否牴觸《原基法》尊重部落傳統議決制度精神？是否違反票票等值原則？許多問題都必須在法院中逐一釐清

(中時 )