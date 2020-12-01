上周推出公益桌曆的蔡英文總統今天表示，募資計畫開跑後，當天就順利達標！限量3500本的桌曆已經完售，「謝謝大家一起做公益！」募得的所有捐款，扣除必要成本後，都將捐給愛護動物團體。

蔡英文在臉書表示，上周她推出的2021小英公益桌曆 募資計畫開跑後，當天就順利達標！限量3500本的桌曆已經完售，「真的非常謝謝大家熱情支持」。

從後台的表單中，她也看到好多溫暖的訊息：像是在她的故鄉屏東，有一家餅店一次捐款將近7萬元。詢問後才發現，原來是她去過的餅店（花生煎餅很好吃）。餅店廠長也養了一隻跟蔡想想很像的虎斑貓，所以他決定一起響應，為毛小孩做公益。

還有一些民眾，捐款的金額是2020或1450元，蔡英文表示，她一看就知道是辣台派。「通關密語我都看得懂，謝謝你們」。

她感謝所有參與計畫的民眾，每個人付出一份溫暖共同完成這項公益活動。募得的所有捐款，扣除必要成本後將全數捐給 惠光導盲犬學校、台灣之心愛護動物協會丶HOTAC、台灣動物保護協進會，幫助更多的流浪動物和導盲犬。

(中時 )