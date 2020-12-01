外資短線雖持續大肆調節台積電、聯電兩檔台股半導體老大與老二，但官股逢低撿便宜予人變相回嗆外資聯想。

在台積電開高走高，收在最高點，報490元，大漲9.5元激勵下，加上富邦金、兆豐金、國泰金、中信金、台塑四寶、統一等重量級集團股力挺多方，使盤勢同樣開高趨堅，終場加權股價指數大漲162.78點，收復13800點與5日線，報13885.67點，漲幅1.19%，成交2590.71億元。

時序進入12月，依歷史經驗觀察，台股將有大股東、集團與基金法人等年底作帳行情，加上新冠疫情可在疫苗陸續出爐後獲控，使未來3~6個月的全球報復性消費趨勢不宜看淡，因此，官股強勢做多，仍有看多基本面為依靠。

目前看起來，外資在短線調節的台積電、聯電籌碼，大多被公營法人回收，對盤勢波段軋空手將具正向。

今站在多方集團股，除上述台積電等股外，還包括股王大立光、鴻海、中鋼、中華電、台灣大、南亞科、長榮航、華航、友達、群創、廣達、日月光投控、台泥、遠東新、南亞科、和碩、台達電、元大金、玉山金及第一金等。僅聯發科、台玻與長榮等集團股逆勢下挫。

櫃買市場方面，短線生技、航運與觀光等類股指數拉回，但電子股當家，加上紡纖、化學、電機、鋼鐵及營建等族群也站在多方，使盤勢開高趨堅，持穩上攻，終場指數報漲0.74%，為177.93點，成交725.49億元。盤中高點178.8點與收盤指數雙創近年來新高水準。

亞股方面，周二除越南股市逆勢下挫外，餘日本、澳洲、南韓、大陸深滬兩市、香港、新加坡、泰國、菲律賓、印尼、馬西亞及印度等股市，皆暫報臉色紅潤。美股電子盤方面，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，受惠市場傳來新冠疫苗可望於耶誕節前出爐而暫報強彈。

業內人士指出，昨已說清楚、講明白，大盤僅「適度」反應一下MSCI（明晟）在新一季度調降台股於全球新興市場權重利空，今大盤果真不僅完全收復失土，還多漲了一些，顯示市場多「金」並非無的放矢。

目前看起來，國家隊法人戮力撐持台股並非口惠而已，加上國內公布最新製造業PMI及法人預估明年GDP都正向看待，使盤勢波段回歸基本面格局仍審慎樂觀，包括電動車、5G、高速運算、AI及蘋果等相關供應鏈，市值持續追蹤。

(工商 )