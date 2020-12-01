近年許多建商轉往苗栗縣覓地興建大樓，帶動建築產業發展，去年苗栗縣政府落實簡政便民服務，簡化建築法規流程，今年更強化建築管理制度，確保施工場所應有的維護安全措施外，並提升整體建造執照設計品質，保障民眾居住安全。

去年苗栗縣政府工商發展處提升便民服務，修訂「苗栗縣政照免辦理變更設計修改竣工圖常見事項表」、「苗栗建物在一定規模以下之使用免變更使用執照辦法」、「苗栗縣未領使用執照之建築物申請接水接電辦法」、「苗栗縣政府辦理加強山坡地雜項執照審查作業程序」等4法研修作業，今年則強化建築管理機制。

縣府工商發展處長黃智群說明，有鑑於縣內高樓大廈眾多，建案類別多元，除去年在建築流程方面達到簡政便民，滿足民眾需求外，今年更從設計到施工面相加強管理，維護現場施工安全外，更提高建築師設計品質，新訂「苗栗縣建築物施工中管制要點」、「苗栗縣政府辦理建築執照簽證發照考核處理原則」，維護民眾居住安全。

工商處擬定苗栗縣建築物施工中管制要點草案，將針對施工場所走道、圍籬、警示標誌、鷹架、機具放置、安全走廊範圍與規格、道路清潔、汙泥處理、噪音時限、公共設備防護等，訂定規範加強工地自主管理。

另，苗栗縣政府辦理建築執照簽證發照考核處理原則，則為有效管理建築設計簽證品質，減少設計錯誤機會，提升整體建造執造設計品質。

(中時 )