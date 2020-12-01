女星狄鶯的親姐狄玫，近日上節目暢談過往風光，她說年輕時桃花運比狄鶯好，妹妹能入行也是靠她推薦，想不到狄鶯後來更紅。

狄玫日前錄節目《大尋寶家》請專家幫忙鑑定寶物，有多樣是粉絲送的，她提到以前演歌仔戲時，由於年紀比狄鶯稍長，很多男人都超哈她，自豪地說：「我是行情比較好！」狄玫爆料19歲去菲律賓公演，帶上17歲的狄鶯，許多僑領都把目光投注在她身上，「我只要開口說我要什麼東西，馬上送到都一整箱、一整箱的」，甚至某次演到暈倒住院，醫師都迷上她，拿著收音機大跳Disco只為贏得美人心。

狄玫（右）拉拔妹妹狄鶯踏入歌仔戲領域。（圖／中時資料照）

狄玫也提到當年拉拔狄鶯，讓妹妹得到站上舞台演歌仔戲的機會，原來她和葉青從新加坡公演完，葉青計畫在華視開班，邀請狄玫一同加入，但狄玫認為做電視一集才700元還要扣稅，拍攝檔期也不確定，覺得不划算便婉拒，但葉青要求要找跟她一樣的，於是狄玫推薦妹妹狄鶯，後來狄鶯越來越紅，名氣甚至超越姐姐，讓狄玫感到相當驕傲。

談到姪子孫安佐被很多黑粉攻擊，狄玫完全不替對方擔心，甚至稱讚：「他比我還聰明咧！他EQ很高很高」笑說自己從孫安佐身上學到很多，特別是心境轉念的部份，「你如果不值得他（酸民）酸，他也不會酸你，你不是名人他也不會酸，你越有價值，他才越會去講你」。

(中時新聞網)