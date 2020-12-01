33歲女星張嘉倪在宮廷劇《延禧攻略》飾演順嬪，高冷氣讓她被稱為「最美妃子」，再攀事業高峰，她和老公買超結婚5年並育有2子，還一起參加真人秀節目放閃，而張嘉倪也不時在社群平台分享近況，和粉絲互動，日前她曬出近照，絕美的顏值又再度引起討論。

張嘉倪昨日在微博發文，「好好的過好每一天，願愛我的人和我愛的人都發財都美麗怎麼都吃不胖。11月最後一天，晚上來頓火鍋迎接12月優秀的自己。」並曬出多張在車上拍的美照，只見她穿著毛外套，長髮隨意披散在胸前，露出甜美笑容，白裡透紅的完美膚況讓粉絲全都戀愛。

張嘉倪的肌膚零瑕疵。(圖/翻攝自張嘉倪微博)

張嘉倪只畫了淡淡口紅，以素顏出鏡，在零濾鏡的鏡頭下，還是看不出一點瑕疵，不管是微笑、鬼臉還是面無表情，顏值依舊令人驚豔，讓網友們忍不住激動直呼，「姐皮膚為什麼這麼好？難道從來不熬夜嗎」、「姐姐真的是天生麗質耶，愛了愛了」、「作鬼臉都這麼好看，過分了吧」。

最美妃子的素顏令人驚豔。(圖/翻攝自張嘉倪微博)

張嘉倪已經是2個孩子的媽，依然保養得宜，過去她就曾分享過是如何維持身材，像是只吃熱量低、天然的食物，也常常自己榨天然的果汁喝，而運動方面，她選擇做瑜珈和核心運動，最重要的是要勤抹緊實霜，才能讓肚皮早日恢復緊實。

(中時新聞網)