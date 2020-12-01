一名女網友前陣子面試9間公司都不滿意，好不容易在上個月錄取進很喜歡的公司，跟著一位男主管學習，沒想到12月初她被主管要求一起北上見客戶，意外從會計那得知主管報帳時「只訂一間雙人房」，且該主管跟會計解釋「她睡床，我睡沙發」，讓她得知後相當崩潰，嚇到在下班回家路上哭了，不知道該怎麼辦。

該女網友在Dcard上發文「求救！上司帶我出差只訂一間房」，她說因為前陣子面試9間公司都不喜歡，上個月進了這間公司後相當滿意，薪水待遇、福利、升遷制度都不錯，她十分珍惜這個工作機會，帶領她的是一名男主管，該主管同時也是老闆的兒子，平時斯斯文文、對人很客氣，她也很努力向對方學習。

男主管帶女菜鳥出差只訂一間雙人房，會計得知後趕緊警告女菜鳥。（圖／翻攝自Dcard）

不料，該男主管說12月初要帶該女網友去北部出差，見大品牌客戶，他說出差的房間和高鐵都會處理好，女網友只需準備工作資料就好；而負責公司報帳的會計是女網友的同學，會計告訴她「主管只訂了一間雙人房」，主管還跟會計解釋他會去睡沙發、對方睡床，但會計仍卻她要小心一點。

該女網友越想越覺得不對勁，難過到在回家路上哭了，「我不知道要怎麼辦，主管又是有權有勢，第一次這麼害怕明天的到來」；她之後PO文後陸續補充內容，參考網友意見後，她決定晚上說有朋友找她，然後溜出去飯店，並打算在出差結束後提離職。

(中時新聞網)