大甲高中美工學程協助地方小農發展文創。（大甲高中提供／王文吉台中傳真）

台中市政府核准大甲高中設立日間部「美工科」，自明年度9月起招生，核定招收1班35名學生，停止原綜合高中的美工學程；大甲高中早在1974年就設立美工科，後來改制綜合高中，美工科轉化成專門學程中的美工學程，此次復科讓學生於高一提早培養術科實作能力。

大甲高中回復設立美工科是呼應12年國教新課綱培養學生適性揚才的教育願景，課程內涵強調核心素養的培養，將以MAKER美工的創新角度嶄新起步，將工藝美學跨域結合科技，整合美工各項學理與專業技能，培養學生從高一起就能在做中學、學中做之間不斷地滾動學習。

校長蕭建華說，學校教育的主體是學生，教育的目的是培育會活用知識、懂得解決問題、具創新及謀生能力的學生，相信以目前的師資，再加上產學合作，結合現代科技與科學，甲中美工科必然會風華再現。

大甲高中美工科培育許多優秀人才，例如國際知名的藝術家李真在兩岸、美國紐約、西雅圖、法國和義大利等地舉辦過雕塑個展。張樸勻完成台灣百幅童玩故事畫，將童玩設計成更精緻的文創商品。漫畫家、動畫編劇陳志隆也是大學多媒體數位內容專任副教授。騰也藝術公司負責人的張也在雕塑方面有優異成就。

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