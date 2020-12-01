｢好想學電腦的文書處理阿！但坊間的電腦課又太艱深，有沒有可以讓我們新移民輕鬆學文書處理的電腦課呢？｣聽到了新移民的心聲，臺北市大安區公所為協助新移民朋友熟練電腦基本文書操作，培養第二專長，自109年11月9日起至12月1日開辦了免費為期一個月的新移民電腦班教育課程。

北市大安區培養新移民電腦第二專長，九年有成人數創新高。(大安區公所提供)

大安區公所每一年針對學員的課後問卷回饋不斷調整上課內容，希望更貼近新移民的需求，提供最生活化的課程，今年為第九年開辦新移民電腦課程，為符合新移民的需求，今年以文書處理為課程內容，雖然有難度，但新移民個個認真專心跟著老師一步一步學習，讓學員以後能學以致用，成為電腦文書達人，而今年全勤人數高達23人，可見大安新移民電腦班開辦有成，也獲得新移民的認同與支持。

北市大安區培養新移民電腦第二專長，九年有成人數創新高。(大安區公所提供)

今年課程學員以來自大陸的居多，還包括了香港、緬甸、印尼、越南、柬埔寨和韓國，雖然大家來自不同的國度，卻因為電腦課讓大家齊聚一堂！來自緬甸的洪小梅小姐說：｢我之前有參加其他的電腦課程，但從來都沒有老師教的那麼仔細的，老師的細心和耐心讓姊妹們不再害怕電腦了！｣另外來自香港的溫莉莉小姐也表示，雖然她已經會電腦了，但來上課可以溫故知新，有些文書處理有點忘記了，現在可以好好學習一下了！

北市大安區培養新移民電腦第二專長，九年有成人數創新高。(大安區公所提供)

彭瑞妃老師表示，有時候面對來自不同文化的新移民確實需要多一份耐心，有時候她會認為教電腦就是她的人生課題與任務，所以看到多一個人會電腦就是她最大的成就！

大安區公所區長林明寬表示，經過這幾年電腦班的開辦，新移民朋友學會了網際網路的各項運用技巧，Facebook的運用、APP應用之外，今年的文書處理的上課內容，教會新移民用電腦寫履歷做簡報，以後一定能在找工作上大大加分的！由於社會結構改變，異國婚姻家庭大幅成長，新移民因語言、文化上的差異常造成適應我國環境的阻礙，但藉由研習課程的開辦，可讓新移民朋友獲益良多、認識來自各方的朋友，此次電腦班的辦理，還可讓新移民朋友學習一技專長，多多把握難得的機會，也希望大家將大安當作「娘家」，有任何問題我們一定全力以赴的提供協助！

(中時新聞網)