昔日「台灣第一小生」林瑞陽與張庭情牽20年，事業愛情兩得意，兩人從房地產到直銷美容事業都經營得有聲有色，張庭與林瑞陽兼顧模範夫妻和事業夥伴，而張庭近日更曬出老公林瑞陽和一對子女平常為她做的貼心小動作，讓張庭感動說：「謝謝你們這麼愛我」。

張庭日前在微博貼出她與林瑞陽以及一對子女的互動影片，張庭細數家人對她的好，女兒在她直播時默默在旁點讚支持，兒子突然跑上台、替久坐的張庭按肩膀，老公林瑞陽也擔心張庭太累，貼心替張庭按摩肩膀、搥背。

張庭也感性寫下：「雖然都是小小的舉動，但讓我無比幸福感動，有你們的愛與陪伴，再辛苦都值得」，讓她直呼：「感恩有你們，謝謝你們這麼愛我！」

張庭與林瑞陽、孩子的互動相當溫馨，一家人互動充滿愛，也讓網友感動直呼：「幸福的一家人」、「張庭太幸福了」、「好媽媽自然有好兒女」、「二位寶貝特別懂事」。

(中時新聞網)