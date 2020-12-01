中山醫學大學附設醫院今天表示，9月間收治一名15歲肺炎患者，在排除感染及其他原因後，經過詢問，少年才坦承11歲起開始抽電子煙，而確認是電子煙造成的肺部損傷。

中山醫學大學附設醫院兒童過敏免疫風濕科主治醫師呂克桓表示，這名少年因呼吸喘、咳嗽、上腹痛、嘔吐等症狀，在診所就醫後無改善，而轉送中山附醫，到院後經胸部X光及胸部電腦斷層顯示雙側肺炎。

呂克桓指出，患者住院初期甚至需要氧氣輔助來維持血氧，經排除感染及其他原因後，患者才說11歲起因好奇開始抽電子煙至今已4年，而家長並未察覺，最後確認患者是因電子煙造成的肺部損傷，在經過治療後病況改善出院。

身兼台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長的呂克桓認為，電子煙的成分可能比傳統香菸更複雜，也同樣會有二手菸、三手菸的危害，除了尼古丁會讓人成癮外，其中也含有如甲醛、乙醛、丙二醇、二甘醇等，除了肺部之外，也會造成皮膚、肝臟，甚至腎臟的危害。

呂克桓強調，電子煙常添加許多芳香物質，減少刺鼻的刺激感覺，更容易吸引青少年，儘管菸害防制法已將電子煙列為管制項目，但市面上或是網路上仍然有許多管道可以輕易取得，政府及家長應正視電子煙問題。

呂克桓呼籲，電子煙不應做為吸菸者戒菸的替代方式，且內含物質與傳統香菸一樣會有成癮、致癌風險、肺部及其他器官傷害甚或死亡，對於青少年來說，更會影響腦部發育，不管是哪一種菸品，都應避免使用。（編輯：李錫璋）1091201

(中央社)