「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」上映後好評如潮，不僅成為台灣電影史上最賣座的日本動漫電影，鬼殺風潮更是襲捲全台！藏壽司此次搭上無限列車，從 12月4日起於全台店鋪推出一系列「鬼滅之刃」限量周邊活動，其中包含16款期間限定扭蛋；以及限量金銀賞活動，最大賞－金獎可以獲得竈門炭治郎及煉獄杏壽郎的獨家套組Q版玩偶！

藏壽司與「鬼滅之刃」，聯手推出「鬼滅之刃」人氣角色設計的獨家限定扭蛋，其中包含6款橡膠吊飾及10款角色徽章。6款橡膠吊飾包含電影主角團成員-炭治郎、善逸、伊之助、禰豆子，以及炎柱-煉獄杏壽郎，都將化身成可愛的橡膠吊飾陪伴用餐；此外，還有機會扭到特別獎－煉獄杏壽郎的代表物「日輪刀之鍔」，可以完整感受炎之呼吸的專屬魅力！扭蛋中10款角色徽章則包含除炎柱外，能力值滿表的鬼殺隊八柱；以及系列中鬼的絕對支配者「鬼舞辻無慘」及讓人陷入夢境的「魘夢」。

【藏壽司】藏壽司12月推薦菜單「蒜香洋蔥鮮蝦」、「雞肉龍田揚握壽司」，創新食感溫暖上桌。(圖/品牌提供)

除了限量扭蛋外，藏壽司在12月也推別推出了期間限定的2款壽司，讓鬼滅迷們在享受歡樂的用餐體驗時，能同步品嚐經典日式料理所帶來的吮指美味。包括使用新鮮爽口的洋蔥與香氣馥郁的蒜片，所搭配出來的「蒜香洋蔥鮮蝦」；以及皮薄多汁，金黃酥脆的「雞肉龍田揚握壽司」，兩者豐富的口感與令人意猶未盡的多層次美味，都將在冬季為饕客們帶來溫暖獨特的壽司饗宴。

(中時新聞網)