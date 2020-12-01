韓國16年前對日本製不鏽鋼課徵高關稅，日本向世界貿易組織（WTO）提出訴訟，WTO認定韓國違反國際貿易規範，應予改善。日本政府今天敦促韓國遵守WTO判斷，盡速廢除關稅。

日本放送協會（NHK）報導，韓國政府16年前對用於製造汽車和工具機閥門等的日本製不鏽鋼，多課徵約15%的關稅，日本政府於2018年6月向WTO提出訴訟。

經濟產業省表示，WTO相當於法院一審的小委員會昨天公布審理結果，指出韓國政府並未詳細分析對其國內產業的影響就多課關稅，違反國際貿易規範，韓國方面應予改善。

過去日本企業因為韓國課予較高的關稅，至今損失超過69億日圓（約新台幣19億元），日本政府認為，WTO的判決在核心部分肯定日本方面的主張，可以認為是日本的勝訴。

韓國政府則將向WTO相當於二審的上級委員會提出上訴，但上級委員會目前處於機能停止的狀態，要做出最終判斷可能需要花費不少時間，因此對日本製不鏽鋼會繼續課徵高關稅。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信表示，將強力敦促韓國遵守WTO的判斷，盡速廢除WTO認定違規的關稅措施。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1091201

(中央社)