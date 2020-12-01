11月各都買賣移轉，目前已有台北、桃園、台中、台南及高雄公布，台中市5,191棟、台北市3,271棟，同創59個月以來單月新高，其它三都表現也不俗，11月交易同步上揚。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，雖然政府打房風聲不斷，10月份交易也反應出觀望心理，但政府目前強化稽查預售市場，成屋市場尚無實際政策，然而市場資金充沛，推測民眾預期未來稅制、貸款條件不如今年理想，因此積極購屋。

綜觀五都11月份買賣移轉棟數，台北市3,271棟，月增21.2%、年增36.5%，桃園市4,277棟，月增22.7%、年增9.0%，台中市5,191棟，月增4.7%、年增53.4%，台南市2,068棟，月增11.2%、年增13.1%，高雄市3,740棟，月增16.0%、年增20.3%。郎美囡表示，從五都交易量顯示，政府拋出打房議題後買氣不衰反熱，台北及台中都創房地合一上路以來單月新高，台北市雖然房價高，不過高端買方購買力強，在政府祭出房市管制政策前先行入手，而桃園、台中有建設議題，尤其台中市各重劃區話題不斷，綠線通車效益推升買氣，單月交易量創新高，至於台南及高雄受惠企業進駐、廣設廠辦的就業利多，無論自用或置產的交易皆穩定走揚。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，市場資金湧現，也讓不動產市場交易穩中求進，不過綜觀未來，低利之外，價格仍是關鍵，若短期價格漲太兇，買盤也會因此受到影響。

(時報資訊)