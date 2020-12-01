連鎖醫療通路杏一(4175)第3季因新、舊物流中心搬遷，使得費用增加，營運表現差強人意，不過，第4季起開始漸漸重返成長軌道。展望明年度營運，在新的物流中心啟動以及持續展店腳步下，法人預期，下半年獲利有機會恢道以往的水準。

杏一在台灣區門市至今年底，將達270家，明年仍將積極展店，目標明年全台灣區門市將上看300家；至於在中國大陸地區，其實已在去年度獲利，不過，今年受疫情影響，營運大幅衰退，累計門市已達16家店，法人預期，今年大陸營運將能達損平的情形。

總經理蔡德忠指出，公司過去物流配送流程，先由供應商將物品先送到實體門市，接下來門市人員再包貨寄給消費者，過程十分耗費人力，這回新成立的新智能化物流中心，導入新一代箱式立庫自動倉儲系統(AS/RS)，讓物流效率、配送精準度同步提升，並將供應商整合，包括健保藥局、保健護理藥品等，目前已有7成供應商進駐。

杏一近年來積極布局電商，也漸漸開花結果，目前電商占整體約1.5%，不過，疫情帶動線上購物趨勢成形，蔡德忠說，年齡較長的客人也開始漸漸學會使用線上訂貨，預期未來比重可望持續成長。目前單日訂單量約在200~300筆左右，但過去訂單從物流倉出貨比重不到10%，隨著新物流中心啟用，供應商陸續進駐下，比重可望呈現穩定成長。

(時報資訊)