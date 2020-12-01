台中市承辦下屆全國身障運，輪椅舞蹈者搭配文華高中舞蹈班學生帶來「輪椅舞蹈」閉幕表演，讓觀禮民眾和身心障礙運動員感受生命之美及永不放棄的精神。（盧金足攝）

全國身心障礙國民運動會台東登場，吸引全國21縣市1900名選手參賽，台中代表隊共奪得92金、67銀、32銅，排名全國第二，下屆賽事2022年將由台中接棒舉辦，副市長令狐榮達代表台中市接棒會旗，肯定選手拚勁，台中將全力以赴舉辦下屆賽事，歡迎選手到台中參賽，欣賞城市風光。

令狐榮達表示，台東縣政府圓滿舉辦身障運動會，提供身障朋友體育競賽舞台，全力投入比賽的表現令人感動，十分激勵人心，期望選手們不僅在國內，更能在帕拉林匹克運動會等國際賽事上為台灣爭光。

台中過去舉辦全國中等學校運動會、全國原住民族運動會、全國運動會等，經驗豐富，市長盧秀燕十分重視運動，將全力以赴舉辦全國身障運；另台中是山海屯城市，有漂亮的景觀跟文化建設，歡迎各縣市2022年前來參加，順道飽覽城市風光。

運動局表示，台中市代表隊共奪得92金、67銀、32銅，排名全國第二，各競賽表現不俗，田徑項目共摘下45金35銀11銅，其中，田徑選手林建宏獲得8面金牌，為台中市代表隊個人得金最多的選手。

此外，選手許樂共五項比賽破大會紀錄、三項破全國紀錄，包含100公尺跨欄，200公尺及跳遠等，感謝選手、教練、隨隊職員及台中市身心障礙體育總會的辛勞與支持，勉勵選手們下屆比賽發揮地主隊優勢，創下優異成績。

由於台中市承辦下屆全國身障運，輪椅舞蹈者搭配文華高中舞蹈班學生帶來「輪椅舞蹈」閉幕表演，讓觀禮民眾和身心障礙運動員感受生命之美及永不放棄的精神，彰顯賽會核心價值，期望2022年全國身障運圓滿順利。

(中時 )