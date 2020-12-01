受到台商回台、前瞻基礎建設、房市回溫等影響，導致國內營建業缺工嚴重，據勞動部今天公布的「2020年第4次人力需求調查」發現，營建業需求淨增人數達2274人，創下2008年以來同期新高、也是2012年以來單季新高。

勞動部統計處處長梅家瑗指出，各事業單位預計明年1月底較今年10月底預計增加人力淨增加達4.2萬人，主要是因為受到疫情影響，遠距商機與宅經濟需求持續升溫，5G、新興科技應用不斷擴展，加上全球供應鏈重組，部分產能移轉回台，以及國內疫情控制得宜及寒假消費旺季等因素，導致本期事業單位增僱員工增加。

梅家瑗提及，受到台商回台、前瞻基礎建設、房市回溫影響，本期營建業人力需求創下2008年以來同期新高、也是2012年以來單季新高，主要是缺「技術員及助理專業人員」、「技藝、機械設備操作及組裝人員」較多，但「基層技術工及勞力工」需求較少，包括業務銷售、電機電子、監督人員等。

調查發現，營建業增加人力需求，主要是因為「退離者補充」、「需求市場擴大」、「長期缺工」等原因為主，與過去相差無幾。

(中時 )