美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑日前聲稱，今年台美軍售金額高達118億美元，史上最高，明年對台還有52億美元軍售。國防部駁斥，強調明年未規劃如美所提出的52億美元軍購項目。對此國民黨立委吳斯懷昨天也在臉書發文呼籲國防部，挺起腰桿，秉持專業，該拒絕就拒絕，不是美國提出的軍售案就要照單全收。

吳斯懷指出，美國總統將於明年1月20日交接，拜登團隊與川普團隊對國際事務、美中關係大政方針，從競選期間政見發表，就可以看出有明顯差異性作法，目前拜登團隊已經正式進入交接期程，所有重要決策及涉外事務應該進入看守性質，這個時候過渡政府不斷釋出對台軍售訊息，政治涵義耐人尋味，提醒國安高層不要見獵心喜，大內宣過頭，搬石頭砸腳，所幸國防部秉持專業立場，嚴正駁斥軍購不實消息。

吳斯懷表示，根據國防部統計，國軍對外採軍（商）購方式籌獲的武器裝備項目，2018年以前的持續案，除「愛國者三型飛彈系統」及「F-16A／B 型戰機性能提升」案外，其餘各案陸續屆付款末期，2018至2020年已與美方完成簽署的新增建案包括「拖式飛彈」等9案，目前執行進度均正常。2018至2020年分別編列233億元、179億元及193億元。

特別預算部分，吳斯懷指出，2019年8月20日獲美方同意供售66架F-16V BLK70型戰機，規劃於2020年至2026年編列「新式戰機採購特別預算」2472億元，已獲立法院審議通過，其中2020年預算50億元，目前均依計畫進度執行。

吳斯懷直言，國防預算編列占中央政府總預算有一定額度，超出一定比例，勢必排擠其他預算。國防預算區分為人員維持、作業維持、軍事投資三區分，如果軍事投資過多一定排擠其他項目，人員維持無法刪減，只有減列作業維持預算，作業維持預算不足必然影響整體戰力素質。

吳斯懷還說，軍事投資預算，區分為對外採購、國防自主兩大項，國防部強調，國軍防衛戰力的提升，武器裝備的籌獲，係以國防自主為優先，如無法短期獲得，則採軍購方式。目前潛艦國造，國機國造及許多國防自主研發案都在進行中，預算壓力很大。

因此最後吳斯懷期許國防部挺起腰桿，秉持專業，該拒絕就拒絕，他提醒，國軍是捍衛中華民國的生存發展，不為某一政黨服務，在美國總統即將交接的時機點，絕不能讓老美予取予求，要我們買什麼？我們就照單全收！請國防部長嚴德發與國軍高階將領加油！

(中時 )