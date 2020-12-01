國道警石碇登山步道失聯 警消集結前往搜救 14:492020/12/01 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道警察局勤務中心陳姓主任昨下午獨自前往新北市石碇區二格山登山步道隨後音訊全無，消防局獲報於今（1日）下午2時許派遣1中隊3分隊前往搜救。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道警察局勤務中心陳姓主任昨下午獨自前往新北市石碇區二格山登山步道隨後音訊全無，消防局獲報於今（1日）下午2時許派遣1中隊3分隊前往搜救。據悉，陳男昨下午有請假，返家後又外出前往石碇登山步道。 (中時 ) #國道警 #登山 #步道 #石碇 #搜救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 石碇五路財神廟回饋社會 贈新北災勘車及救災器材 19:102020/11/29 社會 環檢警二度開挖 學甲工業地釐清爐碴使用情形 18:542020/11/30 社會 警貼心偵辦 丁怡銘遭疑享特權 04:102020/11/30 社會新聞 協助患者送醫突心肌梗塞 屏警搶救5天後不治 17:492020/11/30 寶島 男女公廁裸下身坐馬桶上下狂扭 警破門傻：旁邊還有一對 21:392020/11/30 國際 泡野溪溫泉溪水高漲3人受困 警消摸黑救人 17:552020/11/29 社會 雄獅開賣麗娜輪 來去澎湖更快了 16:182020/11/30 財經 距離警分局不到3百米 國民黨花蓮黨部遭噴漆「抹綠」 12:182020/11/30 社會 情郎受困國外缺錢打官司 癡情婦欲匯款警及時勸阻 11:252020/12/01 寶島 泥醉正妹遺失手機 鷹眼警辨識模糊車牌秒助尋回 14:142020/11/30 社會 社會熱門新聞 酒店小姐遭餵安眠藥 酒客忍不住手指「督」一下栽了 - 社會 逮尪公司偷吃 人妻笑著奉上DIY「朝天椒潤滑液」等結果 - 社會 女兒護爸譙媒體 中正一分局長道歉撂重話：再犯就不要叫我爸 - 社會 人妻乳癌末期突「被離婚 」驚覺渣夫爽吃知名「豆漿千金」 - 社會 女爛醉遭男友麻吉硬上2次崩潰 渣男：再來一次剛好 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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