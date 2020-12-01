如何報復出軌腥夫與小三，除了提告求償還有其他辦法嗎？之前新聞報導，一名俄羅斯女子，將老公常用的潤滑劑換成強力膠水，讓他與小三翻雲覆雨後「無法分離」，只能送醫搶救。現在台灣大老婆也有狠招，把攪爛的「朝天椒」混進老公的潤滑液，接著就坐等外遇渣男和小三的「下場」如何。

一名人妻在臉書社團《靠北婚姻2.0》發文，她表示發現老公在公司偷吃，10年的婚姻、 10年的信任就這樣碎了，但比起難過，更多的是不甘心，「憑什麼你吃得那麼爽，我自己卻崩潰大哭」。

於是，這名不甘心的人妻，趁丈夫出門上班前翻了他的公事包，找出他愛用的潤滑劑，將用調理機攪得細爛的「朝天椒」放進去，搖一搖攪拌，再放回公事包。等丈夫洗完澡出來後，她不但雙手奉上公事包，更微笑跟他說「一路上小心」，接著就上網PO文。原PO並大方表示，期待結果出來，她會再打一篇文章與大家分享。

網友們看了紛紛敲碗等續集，就連《靠北婚姻2.0》小編都留言「小編也好期待」，其他網友則回「買雞排！坐等下集！」、「讚讚讚 下集太讓人期待了」、「敲碗等....！」、「這老婆的復仇好像很精采...來去買爆米花XD」、「我以為發現老公偷吃會歇斯底里的問他為什麼偷吃，竟然還能冷靜打碎朝天椒」。

(中時新聞網)