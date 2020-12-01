國民黨立委蔣萬安今(1)日質詢行政院長蘇貞昌，火力十足，但提到自己兩周前曾到屏東看豬農，被蘇貞昌反問「去的是哪家豬場？」蔣萬安為保護豬場強調不能說，卻被綠媒帶風向稱蔣萬安語塞、「金童不堪一擊」；蔣萬安辦公室為此特別公布訪視屏東豬農影片，打臉蘇貞昌與綠媒。

蔣萬安辦公室公布之前臉書上的影片，證明實地到屏東拜訪豬農，還去看了養豬的地方。蔣萬安說，當時豬農朋友說明萊克多巴胺對豬隻所產生的情緒影響，並提到如果發育中的孩童食用含有萊劑的豬肉，也會對健康產生負面影響。萊豬進口不僅會造成對養豬產業的衝擊，更會傷害人民的健康。

針對蔣萬安的回擊，宅神朱學恒在臉書上表示「方丈心眼很小的！」，指蔣萬安這樣拿出屏東在地的養豬場打臉蘇貞昌，日前才有皇家傳承牛肉麵因為打臉丁怡銘，後卻遭查水表的爭議，再過不久恐怕又會有「熱心民眾」出面檢舉這家養豬場，讓他們知道「忤逆我黨的下場」。

朱學恒的說法引來網友討論，表示「幫養豬場跟老板上香，馬上就要變成牛肉麵2.0了」、「底下的綠委竟還跟著笑，那現在影片出來，蔣沒說謊，那那些綠委要不要道歉」、「看看上一個賣牛肉麵澄清自己的下場」、「查水表、廢水處理、空氣品質…光想就怕怕」、「糟，萬安中計，要開始查水表了」、「還在屏東，那肯定誅九族，除之而後快」、「不要提屏東啦！蘇前縣長很熟的，很快就知道哪一家了。」

(中時新聞網)