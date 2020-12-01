誠品佈局3年的全通路計畫，全新「誠品線上」網站今（1）日早上8點正式上線。除了提供超過200種簡繁中文、日文、英文書籍之外，也將引入歐美生活風格選品，讓誠品將生活美感為你地送到家。此外，誠品線上也廣納10種民生用品、全台逾30家小農的安心產品等，共分9大館別，便於消費者選購。再加上全新升級的倉儲型物流，將提供24小時快速到貨。誠品線上不只像過去只賣書籍、文具的誠品書店網站，將向消費者推出融合線上線下的虛擬整合購物體驗，期待翻轉消費者對於誠品的印象。

誠品線上esliet.com 串連誠品全通路，包含實體書誠品書店、誠品生活、線上商店等，本次不僅推出品項更為豐富的線上商店，也將優化線下購物體驗，帶給消費者更好的購物體驗。如消費者未來在誠品通路購物，若不想要整路提著重物回家，選好商品後即可掃描商品旁的QR Code，讓你快速下單並且宅配到貨。

本次誠品線上網站上線，誠品物流也轉型全新倉儲式物流，傑和機器人快速理貨自動化設備以及多樣化物流配送，將配送速度提升至最快24小時內到貨，並且將會消費者提供365天全年無休的配送服務。

說到要來誠品買東西，不可錯過的當然就是購書。誠品線上未來將會提供超過200萬種簡繁中、日、英文書籍，並且每年規劃100檔線上、線下書展，透過誠品職人歸建多元主題書單，讓讀者選書無困難。為了迎接誠品線上開站，也推出許多作者親簽、絕版再現的書籍，邀請書迷收藏。

除了豐富書籍之外，誠品線上將以創造「閱讀與生活的無盡想像」的定位，匯集多元的生活選務，包含育兒類用品、DJI空拍機、任天堂Switch遊戲機、香水、名床、流行飾品、美妝保養的商品，也都隨著誠品線上新站上線而納入。此外也將納入10大民生品，包含米、為聊、油品、清潔用品等，也通通都能買得到。

因應12月的聖誕送禮潮，誠品線上開站也推出耶誕送禮專區，精選50多件禮品全面85折起，12/1-12/20則獨家提供包裝達人免費禮物包裝的服務。而歡慶開站，誠品線上也將針對誠品人推出有感回饋。12/1-12/31每日登入可參加百萬購物金天天送轉盤遊戲，可獲贈誠品線上、誠品書店、誠品生活的優惠券。活動期間於誠品線上、誠品實體店各消費一筆，累積滿六千送六百、滿萬送千，還可抽Dyson吹風機、誠品行旅住宿、iPhone 12等獎品。活動期間內註冊為誠品人會員，提供優惠三重送。12/1-12/8全站單筆消費滿1500贈「這樣子裝可愛」萬用包、12/9-12/31全站單筆滿2500元贈想避冬帆布袋。

當前，誠品線上已經接入信用卡、eslite Pay等支付方式，未來會接入更多第三方支付，以及信用卡分期付款的付款方式。預計2021年將誠品線上整合至誠品App中，提升購物的便利性，誠品董事長吳旻潔指出這將是今日誠品線上開站後的第一項優先計畫。

面對誠品線上開站，誠品董事長吳旻潔在今日指出這是代表誠品團隊需要開始習慣相關服務與功能需要迭代更新，一轉過去主要經營實體通路的作法，跟上電商趨勢的里程碑。今年9月已經推出全新的誠品人App，未來也都預計與誠品線上進一步整合。也正是因為誠品線上開站，誠品人的消費不再僅限於實體店面，未來將會深入開展深入全台社區的小型模組店，逐步提供全台2百多萬誠品會員360度無縫接貴的服務。

(科技)