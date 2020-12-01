高雄市一位林姓男子打電話給酒店點了一位坐檯小姐小倫（化名）貼身陪酒，而林男欲買小倫一晚遭拒，竟基於私慾偷偷讓小倫吃下安眠藥，趁其昏迷後指姦得逞，法院審後依妨害性自主判刑，案經上訴高分院，改判7年4月。

據判決書指出，2016年6月間，林姓男子打電話去一間酒店，指名要小倫到指定的居所坐檯6小時，小倫於晚間11時許抵達，而現場除了林男外，另有2男2女同室狂歡。

林男更在聚會中取出含有2級毒品的粉紅色藥丸讓小倫吃下，並在過程中與其他友人不停吸食含有K他命的香菸，還向小倫詢問是否能賣他一晚春宵，遭小倫狠狠拒絕。

待隔日凌晨3時，同聚會的2男2女陸續離場，小倫因工時未完而繼續陪林男喝酒，但卻誤食林男提供的安眠藥，隨後小倫即不省人事沉沉睡去，林男見有機可趁，竟伸手指姦。

小倫清醒後，發覺自己的內衣褲有移位的傾向，甚至下體還頻頻傳來刺痛，質問林男後才驚覺遭侵犯，在友人的偕同下前往醫院驗傷，並向林男提告。

法院經審理後，認林男罪刑屬實，勘驗小倫的證詞與驗傷報告，依妨害性自主罪判處其有期徒刑7年6月，案經上訴，高雄高分院改判7年4月，全案可上訴。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

(中時新聞網)