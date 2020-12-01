中央公園將啟用，台中市警六分局將於6日下午1時起在會場周邊道路實施交通管制措施。（台中市警察局第六分局提供／盧金足台中傳真）

台中市中央公園6日將正式啟用，邀請國立台灣交響樂團與紙風車劇團演出，現場設置文創、農產、美食三大市集，預期吸引大量人潮齊聚歡慶，為確保活動圓滿進行，並維持用路人交通秩序與安全，台中市警六分局將於6日下午1時起在會場周邊道路實施交通管制措施。

台中市水湳經貿園區中央公園占地67公頃，是台北市大安森林公園的2.58倍，園內種植萬棵原生樹木、設置12項感官體驗設施、智慧路燈及感測器，落實「低碳、智慧、創新」城市目標。

中央公園6日盛大啟用，台中市警察局第六分局表示，管制路段，雙向封閉、只出不進，包括：

(一)凱旋路(敦化路至大鵬路)。

(二)西安街(西安街277巷至凱旋八街)。

(三)西安街227巷4弄(西安街277巷至凱旋八街)

(四)凱旋八街、凱旋七路、凱旋六街、凱旋五街、凱旋三街、凱旋二街、凱旋東街。

管制時間為12月6日下午1時至6時。

管制原則除機車、接駁車、警備車、消防車、救護車、復康巴士、工程救險車及持有通行證等車輛可以通行外，其餘汽車及大型車輛禁止駐停或通行。

警六分局強調，市府於活動期間提供2線接駁專車，分別由北水湳接駁站(經貿九路路側搭車)及南水湳接駁站(經貿路路側搭車)往返會場。

警方呼籲自行開車前往民眾可停放在周邊停車場，再搭乘接駁車至會場，盡量不要自行開車前往會場，避免造成周邊交通壅塞。

中央公園啟用之後，第六警分局針對廣大公園範圍內遊客中心及公共廁所等治安要點，增加巡邏守望頻次，強化維護治安作為，防杜不法事件發生，提供市民優質休憩處所。

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