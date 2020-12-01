對於護理人員的形象，大多數的人總用「白衣天使」來形容，象徵溫柔、體貼一面。一名20歲「Catherine拉麵」正妹，不吝嗇在個人IG大秀好身材，擁有近6萬人次追蹤的她，今年剛考到護理師證照，讓不少粉絲急喊「我要打針」。

據《三立新聞網》報導，「Catherine拉麵」目前就讀台北護理健康大學，今年剛滿20歲的她，近日剛考上護理師執照。在IG上小有名氣的她，自稱是「剛考過國考的菜鳥護理師」，平日主要靠接外拍為生活收入，目前拍攝風格大多為時裝及婚紗居多。

她分享的許多照片中，可見許多拍攝風格。（圖／翻攝自拉麵IG）

也有小露性感的風格，都讓粉絲大飽眼福。（圖／翻攝自拉麵IG）

從IG上可見她不吝嗇地分享好身材，張張都大露小蠻腰及渾圓雙峰，白皙皮膚及甜美笑容，氣質、仙氣瞬間迷倒眾人，令粉絲看了急喊「喊「美炸啦！」、「仙氣十足」、「笑起來好可愛」、「好性感呀」、「怎麼可以這麼美」、「我要打針」。

拉麵外型相當甜美可愛，笑起來擄獲不少粉絲的心。（圖／翻攝自拉麵IG）

「Catherine拉麵」會想成為一名護理師，全是奶奶的緣故。她透露，奶奶於病榻時，媽媽在醫院不眠不休地照顧她，那段日子她和媽媽一起協助奶奶擦澡、也看著奶奶飽受病痛折磨，她希望自己有更多的能力去照顧奶奶，減輕她的病痛。而也因為奶奶生病的緣故，讓她體悟「珍惜生命每個美好瞬間，愛要及時，不留遺憾。」

近日，她順利考取護理師執照，並表示「能正式考取護理師，對我而言是一份認可，更是一份沉重的責任」，更希望未來能透過雙手，讓病人感覺有溫暖的依靠，放心地將自己交給她。

(中時新聞網)