據宏大國際資產公司1日公布的最新調查，後疫情時代，工業地產熱絡，經濟部工業局統計，今年截至10月止，全台工廠新登記家數竟已飆到9,369家，預估全年將突破1萬家大關，挑戰史上新高紀錄。

宏大國際資產公司總經理陳益盛分析，主要原因，可歸納為：「電商物流、台商回流、外資加碼、農工搬遷」等四大潮流所帶動，使得全台工業地產熱絡，工廠設立家數明顯激增。

宏大國際資產公司調查，今年因新冠肺炎疫情的影響，更加速台灣在全球產業的佈局大洗牌。全台商用不動產交易，廠房、工業地、商辦等預估突破1,000億、挑戰1,500億，土地交易則有機會突破3,000億。

尤其是工業地產，更是從十年前的沒人要，到目前的一地難求。

此外，還有三項指標也可顯示工業生產熱絡或擴張。

依據行政院主計處公布，工業生產指數於2020年8月~10月連續三個月突破120％，顯示工業生產屬熱絡現象；另外，國發會公佈，台灣製造業經理人採購指數PMI，除2020年7月起至10月由54.1％逐月提升到59.3％，顯示製造業生產呈現明顯擴張之現象。

據經濟部國貿局統計，自2021年起，台灣每年出口額約在3,000億美元上下，平均每月介於250億~300億之間。但自2020年8月至10月以來，每月皆突破300億美元，尤其10月份達322.32億美元，是近十年來新高。

(工商 )