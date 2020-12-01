台股11月最後交易日歷經MSCI季調生效，最後一盤爆出1158億元巨量、全日成交值3,85.83億元天量、收跌144點三大震撼洗禮後，12月第一個交易日喜迎驕陽，在台積電(2330)、大立光(3008)、聯電(2303)、旺宏(2337)、華邦電(2344)等權值大軍聯手護衛下，指數大漲逾百點、收在13885點再寫收盤新高，逼近13900點城門。股王大立光(3008)今日收拾悲情反彈3.7%，領軍面板股友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)、誠美材(4960)、明基材(8215)、凌巨(8105)攻勢凌厲，光碟股鈺德(3050)、中環(2323)、錸德(2349)亦同聲走揚，推升上市光電股類指大漲逾3.4%，榮登各類股漲幅之冠。

股王大立光(3008)近期頻遭外資倒貨，連8日賣超達2008張，股價一路由11月19日高點3615元來到昨日低點3225元，波段跌幅達1成，經過昨日MSCI調整生效遭空頭重襲後，面對12月伊始多頭給予溫暖強漲120元，完全收復昨日失土、重返月季線。日前因華為出售榮耀，大立光(3008)市占率損失可望減輕，日系外資將大立光評等升級到「買進」，目標價也上調至3890元。上月初公布的10月合併營收為51.37億元，月增0.254%，寫今年3月以來新高，亦是連續3個月站回50億元關卡，預估11月拉貨動能與10月差不多，即將公布的11月業績將牽動蘋果供應鏈及光學鏡頭族群走勢。

面板族群受惠北美電視需求強勁，第三季全球電視出貨量達到6,205萬台，創單季新高，第四季出貨量更有望拉抬至6,453萬台，推升面板價格11月續漲，帶動友達(2409)Q3每股純益0.3元、群創(3481)0.16元，雙雙虧轉盈，法人指出，觀察第四季面板報價，友達、群創Q4獲利估計將落在70～80億元，每股純益0.7元。其中，友達可望挑戰全年轉虧為盈繳出逆轉勝成績。今日即在漲價、營運轉機題材點火下由雙虎強扮領頭羊，友達(2409)、群創(3481)分獲外資連五日共買超11萬張及8.2萬張，盤中股價雙雙放量漲停，同步改寫逾2年高價。

台股近期仰賴資金充裕、景氣正向且信心轉強，盤面上除科技股、成長股持續表現外，具備低基期、報價上漲等題材的傳產及金融股亦受資金追捧，呈現類股輪流表現，助威11月加權指數強彈1,176.55點。現階段整體投資氣氛樂觀，短期須提防過熱回檔或震盪，只要全球貨幣寬鬆政策方向不變、企業獲利穩定成長，台股多方態勢可望延續，無須預設指數高點。隨著美國大選後不利因素解除，2021年全球獲利持續看增，以及疫苗問世進度靠近等利多激勵，資金陸續歸隊，推升台股將突破盤整格局再創新高。

台股11月以上漲1,176點風光收紅，外資單月買進上市櫃合計1,189億元。分析師表示，外資回補將是台股「新勢力」，今年以來外資大賣上市櫃達5,924億元，隨台商資金回流及GDP成長率明年上看3～4％，台股若持續上攻，將點燃外資回補力道，對股市將形成新助力。展望明年，看好在資金動能充沛及科技產業前景佳的兩大支柱力挺，預料有衝上「萬五」不無可能，以出現在第四季的機率較高，選股方向聚焦電動車、半導體零組件、網通載板、傳產地產等四大產業趨勢。

(時報資訊)