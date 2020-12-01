台灣中油今(1)日宣布，前進非洲在查德奧瑞油田探採有成，該油田生產的首船原油已於11月底運抵台灣，今(1)日於台灣中油大林煉油廠105號碼頭舉辦「眾志成城、超越顛峰─查德礦區奧瑞油田第一船原油抵台典禮」，由董事長歐嘉瑞等人共同開閥啟動卸油作業，奧瑞油田是台灣中油首次以國際礦區經營人角色主導探勘，故別具意義。

歐嘉瑞表示，查德奧瑞礦區是台灣中油首次以礦區經營人身分進行探勘，並進入開發生產，此礦區所生產的第一船原油，今年10月從非洲喀麥隆港口輸出，在國人引領企盼下抵達台灣，代表台灣中油海外探勘40年來的重大里程碑，也證明台灣中油具備獨立探勘開發油氣資源之能力，其成功是結合了台灣中油各個領域的專業，亦是全體員工努力的成果，未來將複製查德成功經驗，持續拓展具潛力的礦區，為台灣探尋更多油氣資源。

台灣中油於95年1月以海外石油及投資公司(OPIC)非洲公司名義，向查德石油部取得三區塊總面積近3萬平方公里的礦區探勘專屬權，歷經3年的測勘於99年成功鑽獲原油。接下來10年間，台灣中油在查德礦區完成震測以及鑽探工作，陸續發現新油藏，具有商業開採價值，106年7月查德礦區奧瑞油田取得開發生產執照，正式進入25年的開發及生產期，陸續完成基地建設、地面處理設備、原油外輸管線及鑽井工程等開發工作，於109年初迎來第一桶油，並於11月底運抵台灣。

(時報資訊)