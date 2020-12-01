在居家辦公與5G趨勢挹注下，大聯大(3702)今年營運將重回成長，且在美中貿易衝突下，台灣通路商易存在市占率上升的空間，故儘管大聯大第四季因為華為已經提早拉貨，營收恐小幅衰退，但2021年營運將持續成長。

大聯大第三季營收1699億元，季增加13.5%，年增加20.7%，營運創下歷史新高，主要是因為居家辦公、線上教學等趨勢所帶動的PC、NB相關零組件的備貨需求延續至下半年，另外。手機產業亦見到復甦，成為第三季主要營運動能，惟毛利率下滑至3.6%，主要是因為產品組合轉差影響，單季淨利22.57億元，季增加6.4%，年增加26.5%，獲利表現同步創高，單季每股獲利為1.34元。

展望第四季，受到華為供應鏈提早在第三季提前備貨，以及伺服器需求放緩等因素的影響，大聯大第四季營運展望恐下滑，法人預估，單季營收恐季減少個位數，獲利也恐相較第三季小幅下滑。

展望2021年，大聯大維持樂觀的態度，認為居家辦公相關的備貨效應將延續到明年上半年，帶動PC、NB相關需求持續成長，而5G效應亦將持續顯現，且在疫情逐漸穩定下，多種終端應用的需求將持續復甦，預估2021年大聯大營運將持續成長。

(時報資訊)