跨越番寮溪的繩索橋以麻繩編織融入天然景觀。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

跨越番寮溪的繩索橋以麻繩編織融入天然景觀。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

走訪太平蝙蝠洞可順遊附近的太平買菸場（陳庭詩紀念美術館）。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

走訪太平蝙蝠洞可順遊附近的太平農莊文物館。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑情人橋造型特殊。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中太平蝙蝠洞是最負盛名的遊憩據點，在百蝠橋休憩區開放後，吸引不少旅人走訪。台中市觀光旅遊局接續投入約1700萬元推動「蝙蝠洞延伸步道建置工程」近期完工開放，自登山口銜接第一期既有步道，構成環狀生態路線，沿路繽紛多樣的昆蟲彩蝶漫天飛舞。

觀旅局長林筱淇指出，延伸步道從第一期工程終點觀景平台開始，經過跨越番寮溪的繩索橋，以麻繩編織融入天然景觀，與橋下澄澈溪潭互映成獨特風情。接著穿越竹林接回136市道到達蝙蝠洞風景區總長460公尺，與第一期步道及既有道路形成一環狀路線，總長880公尺。

穿越蝙蝠洞背後蔭鬱樹林，可以翻上竹林高處稜頂，樹隙間俯瞰清涼寺巍峨廟貌坐擁青山綠水，氣象萬千；爬完步道意猶未盡，可沿136市道往清涼寺方向到達草嶺登山步道再次登山挑戰，來一場大自然的身心饗宴。

林筱淇推薦，上午爬完步道後，不妨順道走訪太平買菸場（陳庭詩紀念美術館）及太平農莊文物館，感受文青創意及深具時代內涵的氛圍。此外，屯區藝文中心館不定期舉辦動靜態展覽及活動，傍晚可前往旱溪夜市，逛累可入住雲平精品旅館、賀緹酒店或其他合法旅宿。

第2天一早先踩點附近的大坑情人橋、蝴蝶橋及藍天白雲橋等，喜歡清新綠意的朋友可走訪兼具生態滯洪及森林休憩的「坪林森林公園」，之後轉往霧峰光復新村悠閒散步、美拍，感受駐村藝術家作品彼此間的對話，回程於各式文青小店為親友選購伴手禮。

(中時 )