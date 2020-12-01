傅藝偉古裝近照看不出年紀。(圖／翻攝自網易娛樂)

大陸女星傅藝偉14歲進入演藝圈，1990年演出《封神榜》妲己爆紅，擁有一雙迷人電眼的她，曾被封為「亞洲最美眼睛」，更是難以超越的「最美妲己」，不過2016年卻因吸毒被逮，之後她就漸漸消失幕前，微博最後一次發文是3年前，不過近日網路瘋傳她的近照，再次受到關注。

傅藝偉2016年在公寓被抓到吸食冰毒，遭到刑事拘留，1個多月後獲釋，她也發文向大眾致歉，不過之後她漸漸沒有新作品，微博最後發文停在2017年1月，祝大家新年快樂，現傳出她疑似開了新社群帳號，並久違PO出古裝扮相。

照片中，傅藝偉再穿上古裝，對鏡頭甜笑，看上去保養得宜，56歲仍皮膚緊緻，並寫下：「一別數載又重逢，歲染相隱相容。30年後你們還記得當年的蘇妲己嗎？」而許久不見的近照曝光，令外界又驚又喜。

網友大讚「歲月不敗美人」、「最美妲己」，她也點讚並回覆「謝謝大家」，不過仍有酸民重提吸毒一事，「毒，戒了嗎？」、「只記得毒毒」，但大部分網友看到她主動曝近況，仍相當期待她是否要復出了。

(中時新聞網)