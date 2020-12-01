副總統賴清德1日在第17屆國家新創獎中表示，生技是下一世代最重要產業之一，而台灣具備了完善的臨床試驗系統、健保制度、豐沛研發能量、人體生物資料庫和ICT等五大優勢，最適合發展生技產業，預期ICT和BIO的結合，將可前進國際，打出台灣品牌。

第十七屆國家新創獎得主出爐1日正式頒獎。即使今年有新冠肺炎疫情衝擊，但仍有268項產品參賽，較去年成長1.5倍，其中有174個項目獲評審團青睞，AI醫療是大贏家。得獎項目中有新析、博想、聿信、國防醫學院等6個新創團隊，獲現場向國際創投和科技業領袖pitch，面對面介紹自家產品爭取合作與投資機會！

賴清德表示，生技是蔡英文總統六大國家產業政策之一，政府將傾全力給予法規，經費和人才的協助，以台灣生技產業在新興國家中排名第二來看，生投產業的研發能量已被國際看見，預期以BIO和ICT的結合，必能讓台灣生技產業蓬勃發展，是下一個世代的新亮點。

國家新創獎召集人楊泮池院士表示，今年參賽件數比去年成長1.5倍總共268件技術參賽，有更多醫護團隊，從第一線的病患需求中，探索更好的臨床解決方案，尤其在面對疫情挑戰下，更是迅速的投入防疫科技開發。顯見國內醫療創新的風氣已經成形！

國家新創獎已經是國內新創技術商品化最成熟，屢屢推動新創公司成功上市，新創獎更是國際企業攜手在地以及科技業跨足醫療產業合作最重要平台，包括電子資通訊科技業積極參與，不只參賽，加入評審團包括: 英業達卓桐華董事長、華碩電腦黃泰一全球副總裁、還有緯創醫學郭志峰總監、研華江明志副總、台達電/達爾生技何蘊初董事長、友達、廣達等。

今年評審團更從本屆268項參賽、174獲獎項目中最終擇選6個新創團隊，現場向國際創投和科技業領袖pitch，爭取合作與投資機會！

(工商 )