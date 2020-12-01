工業電腦廠凌華（6166）具工業電腦與醫療產業的豐富經驗，針對醫療院所的環境感控，以防止病源再傳播的概念，研發設計出一系列擁有高衛生設計的醫用觸控電腦與醫用顯示器，其「公衛電腦」的設計概念，獲得醫療專家青睞，於今年「台灣醫療科技展」取得「創新防疫科技50」的殊榮。

凌華董事長劉鈞表示，院內任何醫護人員與病患接觸的地方，皆需公衛電腦，例如手術室、加護病房、急診室、檢查室、護理站和病房，以減低院內交叉感染與細菌孳生。

而ASM系列醫用顯示器能獲得「創新防疫科技50」殊榮，主要是在其機構設計能協助降低感染源再傳播，並保持醫護人員在工作上的效率與便利性。

凌華公衛電腦的四大設計關鍵包括，一、塗覆抗菌漆，提供360度防護；二、無螺絲、無風扇、隱藏式按鈕、平滑表面好擦拭。因機構易消毒，使細菌無處孳生；三、戴手套也可輕易操作屏幕，保持最佳效率；四、整機IP54防護，防塵清潔更方便

此外，醫護人員治療患者時，需看到最小的細節，這對進行手術、調查患者症狀、活體組織切片和治療病變時都至關重要。因此，醫用顯示器需能呈現原始影像與色彩，透過高影像品質協助醫護人員判讀病灶。

凌華表示，ASM系列醫用顯示器在設計時已考慮到醫護人員對高品質醫療影像的需求，除符合Full HD的Rec709和Ultra HD的 BT2020的影像品質標準，同時亦以原廠校準以最大化色彩輸出，並配有校準感應器，以自動校準影像品質並進行必要調整。再加上白色保護玻璃避免色偏，ASM系列醫用顯示器成為醫療影像應用上不可或缺的利器。

此外，凌華「公衛電腦」採用友達高解析、防眩光及觸控顯示技術，將於3日至6日在台灣醫療科技展展出其醫用觸控電腦與醫用顯示器。

(工商 )