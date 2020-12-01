【愛傳媒藺奕專欄】機場是城市的空白處，她始終站在離我一個暗示的距離。

來到心情的待轉區，時間正在圍觀我們，想著這些天彼此曾聊起藏區高原、她的生日、還有北卡州威明頓的第一場戲，我曾在她的故事不斷換氣，我們的合照和往事很快就將成為昨日。

25天台北金馬行即將步入尾聲，夜色蒙面，白靈的心情，卻似一個微笑的強盜。

她將最後一張合影的機會留給我，而我帶著這一張Photobomb，將車緩緩開上國道，月色正在修復當中，車上殘有這段日子開心直播的輕聲笑語，很快地，她就抵達天空最遠一端，家鄉那裡有棕櫚和沙灘，還有一趟延宕未完的台北夢。

有人說白靈是奇女子、也有人說，她衣不蔽體根本是個瘋子，之於我，她是真正擁有過星星的，至少讓台灣女演員給鬆綁了，她不做誰的影子，做真正的女人。

作者為文學奬得主

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(中時新聞網)