聯合國今天表示，明年將需要350億美元（約新台幣1兆元）援助經費，因為疫情讓陷入危機的民眾增加數千萬人，同時多種饑荒風險逼近。

法新社報導，聯合國年度「全球人道主義概況」（Global Humanitarian Overview）報告估計，全球2億3500萬人明年將需要某種緊急援助，較過去一年增加4成。

聯合國緊急援助協調員洛科克（Mark Lowcock）告訴記者：「增幅出現幾乎全是因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。」

報告說，到了明年，全球每33人將有1人需要援助，並強調如果這些需要援助的人都住在一個國家，這個國家將成為全球第5大國。

洛科克說：「我們呈現的狀況，是我們歷來就人道主義需求所提出最嚴峻、最黑暗的前景。」

聯合國表示，明年這筆錢將足以協助最弱勢的1億6000萬人，涵蓋56個國家。

路透社報導，洛科克關注的重點之一是避免葉門、阿富汗、奈及利亞東北部、南蘇丹、剛果民主共和國及布吉納法索等國出現饑荒。

(中央社)