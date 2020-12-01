【愛傳媒左化鵬專欄】多年以前，辦公室附近新開了一家「吉野家」日式餐廳，我和同事前往嚐鮮，看到菜單上大多是「某某丼」和「某某丼」，我們面面相覷，不知如何點餐。尤其是從未見過「丼」字，更不知如何發音。

店家說，此字唸「洞」，於是我們試點了一客牛丼，端上桌來，原來就是普通的蓋飯，也就是一碗白飯，舖上一層牛肉薄片，淋上些醬汁，另附贈一碗味噌湯，和一小碟醃漬過的薑絲，吃起來也還算美味可口。

後來又光顧了幾次，也嘗試點了其他的丼，終於搞明白，原來「亲子丼」的亲就是雞肉，子是雞蛋；「天丼」是炸好的天婦羅（魚或蝦），再加上蔬菜和茄子，並淋上醬汁；「胜丼」是炸豬排蓋飯，由於「胜」通「勝」字，學子考試前和相撲選手比賽前，都會吃此丼，以討個吉利；最貴的就是「鰻魚丼」，日本男人相信吃「鰻魚丼」能補充精力，當然貴一點又何妨。

糊裡糊塗吃了多年的「洞」，直到最近，有朋友告訴我，「丼」是中國的古字，不唸「洞」，讀音「膽」，我一查字典果真如此。

「丼」的形狀，像是有塊石子投入井中，我以為唸「咚」更貼切。不論怎麼唸，其實都無所謂，能吃到嘴才是王道。

這讓我想起台灣的庶民美食「焢肉飯」，和日式的「丼」一樣，不同的是，白飯加上一大塊滷製後的五花肉，再配上一碟酸菜，和一碗米粉湯或虱目魚湯。

古早味的焢肉飯，有媽媽的味道，又被稱為厝邊的美食，有許多歸國華僑，才踏上國門，就迫不及待的要吃一碗焢肉飯，一解鄉愁。

一般人都約定成俗，將焢肉飯的焢讀音成「控」，其實字典裡「焢」唸「烘」，焢，是火氣大的意思。

也有店家的招牌寫成「爌肉飯」，「爌」唸「礦」，爌，是光明的意思。都和焢肉飯，名實不符。我以為改成「炕」較為妥適。

也只不過是吃個「牛丼」和「焢肉飯」，我在這裡囉哩囉嗦了半天。西諺説：「玫瑰花改了名字，聞起來仍是香的」。唸錯了名字不打緊，只要吃起來對味就好。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)