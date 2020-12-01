立法院今天接續施政總質詢，藍綠持續備戰中。對於國民黨總召林為洲放話說不會放棄甲動一事，台灣基進黨立委陳柏惟竟嗆聲「林為洲是誰」？更挑釁說對雜碎名字沒有記憶。對此，林為洲也反擊怒嗆，要陳不要「練肖話」來侮辱台派。

陳柏惟今上午在立院外接受媒體聯訪，被問到林為洲表示甲動還沒有結束，他們隨時都還會有行動的看法時，陳竟脫口而出，「林為洲是誰」？更直言「我對一些雜碎的名字，沒有記憶」！至於被國民黨鎖定目標，陳柏惟也沒在怕，反嗆「警察被小偷討厭很正常，但警察不會怕這些小偷」。

針對陳柏惟嗆聲「對雜碎的名字沒記憶」，林為洲今在臉書反擊，「假如你認為自己是『台派』，就可以整天『練肖話』、『畫虎爛』不負責任，你是在侮辱『台派』。」犀利言論引來同黨台北市議員徐巧芯留言表示，「他自己之前說的1打35先兌現再說，不然其他都是嘴砲而已」。

底下網友也直言，「這不是台派，是頭殼派」、「不想失去民心就繼續秀下限吧」、「台派的水準本來就那樣，沒有侮不侮辱一說」、「沒有侮辱的問題，台派本來就是負面名詞」、「真的很受不了，怎麼會有這種人類（好像太抬舉他了）」、「國不成國。台派？幫派思維」、「是呆派」。

(中時新聞網)