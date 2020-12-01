美股昨夜回落，但在傳出美莫德納已在美國和歐盟為自家2019冠狀病毒疾病疫苗申請緊急使用授權，使得美國在年底前展開第一波接種希望大增，激勵亞股今日走高，台股大盤在昨日噴出天量大跌後，也由權值軍團吹響反攻號角，跟上多頭腳步強彈，加上盤初中經院公布11月PMI達61.2%，為逾3年半來最快擴張速度，增添多頭士氣，大盤指數快速收復5日線、10日線，尾盤買單拉抬台積電(2330)、聯電(2303)、長榮(2603)、中工(2515)、旺宏(2337)、鴻海(2317)等，大盤衝高收13885.67點，漲162.78點，總成交值縮減至2590.71億元。店頭市場收177.93點，漲1.31點，總成交值725.49億元。

分析師表示，台股持續高檔狹盤震盪，一掃昨日MSCI調整後的陰霾，今日開高收最高，短線難脫高檔震盪整理格局，可留意類股題材操作。明年全球經濟預估將呈現回升趨勢，美台企業獲利前景佳，在資金行情仍足的情形下，中長期來看，台股此波多頭行情仍能延續。

盤面上，記憶體族群也掀漲價風，華邦電(2344)收盤為19.95元，上漲9.02%；晶豪科(3006)、威剛(3270)雙雙收在漲停板55元、67.1元；面板族群人氣強強滾，友達(2409)強漲7.79%，收在13.15元、群創(3481)收在11元，大漲9.45%、彩晶(6116)收在10.8元，上漲7.46%；環球晶(6488)併購效益持續看旺，今日收在漲停板613元；黃金概念股的金益鼎(8390)也收在漲停30.55元的價位。

分析師表示，由籌碼面來觀察，昨日外資現貨大賣，但在期貨市場，昨日減碼近4000口，目前整體淨多口數已降至1.1萬口，是今年以來最低的水位。操作上不妨留意半導體、5G相關、光學、高殖利率、原物料股等。

(時報資訊)