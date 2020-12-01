因新冠肺炎疫情降低消費者出門意願，並促使他們轉向網路滿足節日購物需求，今年的「網購星期一」（Cyber Monday）有望成為美國史上最大的線上購物日，銷售額上看114億美元。

自亞馬遜在10月舉辦Prime Day促銷活動以來，在零售業者試圖彌補疫情導致購物中心與實體商店歇業造成的業務損失下，儘管線上購物熱已經持續了將近兩個月，但今年的「網購星期一」仍料將創下強勁業績。

根據Adobe Analytics最新公布的調查結果，今年「網購星期一」估將以108億～114億美元銷售額，為感恩節周末購物檔期畫下句點。

雖然這代表Adobe下修了對今年「網購星期一」的銷售預測，但新數據仍然遠超出今年「黑色星期五」創下歷史新高的90億美元線上銷售額，亦改寫去年「網購星期一」以94億美元創下的歷史最高記錄。

Adobe Analytics前一日公布今年的「網購星期一」銷售額預計將創下歷史新高，估介於108億至127億美元，相當於較去年成長15%至35%。

Adobe Digital Insights主管Taylor Schreiner周一表示：「消費者可能會繼續這樣的支出。在疫情期間，美國大選與激勵方案的不確定性影響了消費者的購物行為，並使這一年成為電子商務史無前例的一年，我們預計從現在到聖誕節期間，電商銷售將繼續創下新記錄」。

Adobe並表示，今年最暢銷的產品包括電動懸浮滑板（hoverboard）、樂金與三星的電視機、蘋果的AirPods與智慧錶，以及任天堂遊戲機Switch。

(時報資訊)