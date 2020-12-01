周一台股大跌作收，未能為11月華麗收尾。不過熱錢帶動下，今日多方馬上回神，早盤電子權值股買氣增溫，台積電(2330)、大立光(3008)齊揚，聯電(2303)最高來到41.9元；環球晶(6488)受惠收購Siltronic消息助攻，跳空鎖住漲停613元。晶圓雙雄、面板雙虎引領半導體、光電族群上攻，加上比特幣概念股加入攻勢，大盤快速拉高，然而航運、鋼鐵等傳產類股回軟，前期熱門股欣興(3037)、南電(8046)調節賣壓湧現，盤中沿5日線、10日線動盪，最終多方略勝一籌，台月收高162.78點，為13885.67點。今日外資(不含外資自營商)買超4.8959億元，投信賣超6.0357億元，自營商買超5.4194億元，三大法人買超4.27億元。

傳產與生醫股賣壓沉重，玻陶、航運股賣單出籠，跌幅居類股前列；光電、油電、百貨、塑膠股成為領漲F4。受惠近期面板報價一路走揚，雙虎群創(3481)、友達(2409)盤中亮燈漲停，彩晶(6116)漲幅超過8%，一片喜氣洋洋。環球晶併購Siltronic利多持續發酵，股價再登高掛漲停，同集團股有所表現，中美晶(5483)、朋程(8255)走揚收高3%以上。車市11月銷售成績出爐，寫下11月單月最高紀錄，其中國產車大賣成為最功臣，和泰車TOYOTA Corolla Cross單月領牌5319台，刷新單一SUV單月最高紀錄，推動股價反彈回到650元，三陽工業(2206)開高後急攻漲停板，惟股價漲多翻黑，跌落盤下；裕隆(2201)、中華(2204、)裕日車(2227)平盤上下震盪。

台股昨日受到MSCI震撼洗禮，指數大跌144點，不過台股有資金、信心、景氣利多加持，今日一掃陰霾，愈走愈高，終場上漲162點，收復所有失土。5日RSI為65.62，10日RSI為68.74，9日K值為67.15，9日D值為74.37，20日乖離率為2.92。外資周一呈現連2賣，賣超332.8億元為歷史單日第11大賣超額度，累計11月外資買超1090.18億元，為2004年來第17大買超金額。12月首個交易日，外資轉為買超4.89億元，三大法人買超4.27億元，雖然作多力道有限，但台股利多彙集下，後市向上趨勢未改。

台股多次來到萬四門前卻遲遲未能再邁一步，不過資金充裕、景氣正向，且信心轉強，盤面上除科技股、成長股持續表現外，具備低基期、報價上漲等題材的傳產股、金融股也受到資金追捧，在各族群輪流表現下，指數守在高檔不墜。瀚亞投信投資長劉興唐表示，2021年全球獲利持續看增，以及疫苗問世進度靠近等利多激勵，資金陸續歸隊，可望推升加權指數突破盤整格局再創新高。富邦投顧董事長蕭乾祥認為，在資金動能充沛及科技產業前景佳的兩大支柱力挺，台股明年有衝上「萬五」的可能性。資金行情仍是股市上攻最大動力，5G相關、半導體、光學等族群有看頭，優質中小型股、高殖利率股亦具表現空間。

(時報資訊)