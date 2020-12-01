台鐵瑞芳-猴硐路段邊坡滑動，封鎖西正線緊急搶修。（翻攝照片／陳彩玲新北傳真）

台鐵瑞芳-猴硐路段邊坡滑動，封鎖西正線緊急搶修。（翻攝照片／陳彩玲新北傳真）

近期連日大雨，台鐵瑞芳-猴硐路段邊坡滑動，影響電力桿造成電車線異常，台鐵局上午7點29分封鎖西正線緊急搶修，計畫晚間雙線斷電後，全面封路開挖，初估2日中午前恢復雙線通行。

台鐵瑞芳-猴硐間西正線K12＋233處，11月30日下午有邊坡滑動狀況，12月1日清晨監看人員發現，邊坡滑動加劇，考量行車安全，於上午7點29分封鎖西正線，以東正線單線雙向運轉，並啟動緊急搶修作業。

台鐵局表示，目前正辦理拆除電車線桿等前置作業，計畫今日夜間雙線斷電後，全面封閉路線進行開挖，包括打設鋼軌樁進行邊坡加固、打除滑動邊坡擋土結構，以及噴凝土進行緊急邊坡保護，此外，施作臨時電力桿緊急搶修，預估2日中午前恢復雙線通行。

台鐵局說，將全力動員進行搶修，盡速恢復雙線運行，搶修完成前列車將有延誤情形，而造成旅客不便，深致歉意，目前採單線雙向營運模式，降低影響，也成立二級應變小組，加強運轉整理及調度效率，縮短列車誤點時間。

(中時 )