彰化1名張姓婦人騎乘腳踏車，行經埔心鄉鎮福街經過1處倉庫時，遭倉庫主人黃男所飼養的犬隻，衝出來攻擊，導致張姓婦人遭犬隻撲倒，跌倒摔落路旁水溝，造成張姓婦人額頭、右下眼皮及臉頰等多處撕裂傷，事後張婦報警，黃姓飼主遭依過失傷害判處有期徒刑3月。

判決書指出，黃姓飼主辯稱狗不是他養的，是流浪狗，他只是偶爾會將吃剩的食物餵養牠，因此牠常常賴在倉庫，辯護人則辯稱，表示不能僅以善心民眾偶爾餵養，事後出於善心為流浪狗戴上「項圈」等行為，就認為被告應負責看管流浪狗之責。

黃姓婦人證稱，表示她因為接送小孩，每天都會經過這條路，每天都會看到狗趴在門口，不然就是車子下面，當天晚上接近6點，騎腳踏車經過狗就撲了上來，從肩膀推下去，跌倒就掉到水溝裡面。

法官審理時，警方調閱監視器，發現黃男多次騎機車搭載犬隻，事後黃男仍辯稱，表示狗平常都會陪他，趕牠也趕不走，從去年6、7月就一直留在倉庫，早期牠流浪時有項圈，後來壞掉他才幫牠換新的，事發當時他不在倉庫，才讓狗不小心跑出來。

法官審酌，從肇事犬隻待在工廠時日，及被告更換項圈之行為，就足認被告係該肇事犬隻之飼主，任何人都不得疏縱或牽繫畜、禽或寵物在道路奔走，飼主未以狗鍊看管犬隻，任意放其在外活動，以違反動保法注意義務過失，因此判處其刑。

(中時 )